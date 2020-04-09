Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
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Константин Бабкин: Решение вывести из «Ростсельмаша» 2,7 млрд рублей - правильное

Панорама Ростова-на-Дону06:41

«Ростсельмаш» в 2019 года платит дивиденды из высвободившихся оборотных средств – совладелец

Milknews.ru02:49

Володин поручил выяснить, откуда у компаний с господдержкой большие дивиденды

Дума ТВвчера в 08:18

В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Интерфаксвчера в 09:17

В Госдуме займутся компаниями, которые получают господдержку и платят при этом дивиденды акционерам

Накануне.Ruвчера в 08:30

Володин поручил комитету Госдумы разобраться с дивидендами просящих помощь

REGNUMвчера в 08:20

Антикоррупционный комитет проверит «Ростсельмаш» после заявления о выплате дивидендов

ФедералПрессвчера в 10:38
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Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество

В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом

Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
РБК 11:58
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

ТАСС 11:32
Происшествия

Бунт заключенных в Иркутской области привел к пожару в колонии

В Ангарске в исправительной колонии № 15 (Иркутская область) из-за бунта заключенных в одном из зданий возник пожар.
РБК 11:53
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Технологии

В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца

Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
The GEEK 08 апреля в 16:41
Здоровье

В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line 12:00
Политика

Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады

Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».
REGNUM 05:31
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Футбол

Гамула считает, что Карпин будет «стрелять» до рождения сына

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поздравил нынешнего наставника дончан Валерия Карпина с рождением четвертой дочери.
Матч ТВ 11:14
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
TechFusion вчера в 16:13
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Происшествия

Житель Тульской области застрелил егеря

Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из жителей Тульской области застрелил из ружья егеря в поселке Кондратово Белевского района, а при задержании покончил с собой.
ТАСС 11:12
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Здоровье

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса вчера в 11:13
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов.
66.ru 06:03
Здоровье

Омский минздрав из-за коронавируса перепрофилирует девять больниц

В выбранных региональным минздравом лечебных учреждениях подготовят 1 546 коек, включая реанимацию.
Вечерний Омск. Неделя 11:22
Общество

В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.
Pro Город Самара 07:19
Общество

В России выпустят три варианта вакцины от коронавируса

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отечественные ученые подготовят к выпуску три варианта вакцины от коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 10:18
Общество

До конца апреля в Петербурге запретили посещать кладбища

Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга по 30.04.2020 с 11.04.2020 посещение гражданами кладбищ, – говорится в документе Кладбище закрыли из-за того, что в апреле будет ряд православных праздников, в которые горожане массово приходят на кладбища.
Piter.tv 06:37
Общество

Владимир Путин уволил главу следственного департамента МВД

Фото: скриншот документа Согласно документу, генерал полковник-юстиции, заместитель министра внутренних дел России – начальник Следственного департамента МВД РФ Александр Романов освобождён от должности.
Областная газета вчера в 22:13
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Общество

Малкин о пандемии коронавируса в США: трупы складывают друг на друга

РИА Новости 03:21
Общество

Роспотребнадзор спрогнозировал долгую эпидемию коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в мире быстро не закончится, эпидемия продлится еще долго.
Lenta.ru 10:25
Наука

Моделирование показало, как коронавирус распространяется при кашле

Planet Today 02:51
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Бабкин Константин
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политический деятель, председатель Федерального Совета ВПП «Партия Дела», президент ООО «Новое Содружество» и ассоциации «Росспецмаш», председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Создатель экономической программы «Разумная промышленная политика».
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