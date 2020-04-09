Экономика
ИнтерфаксВ Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Антикоррупционный комитет проверит «Ростсельмаш» после заявления о выплате дивидендов
ФедералПрессвчера в 10:38
Спикера Госдумы заинтересовало, почему компании, выпрашивающие господдержку, выплачивают миллиарды своим владельцам
Первое антикоррупционное СМИвчера в 09:11
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Наука
Запущен сервис для интеллектуального заработка в условиях самоизоляции
Новый способ поддержки молодых ученых и научных сотрудников, сидящих на самоизоляции или оставшихся без работы из-за пандемии COVID-19 и экономических трудностей, предложили российские предприниматели.
Игры
Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Авто
Появились первые изображения салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Энергетика
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Экономика
Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию
Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Тепло придет в Россию в середине апреля
Тепло придет в Россию в середине апреля Жители Центральной России дождутся тепла в середине апреля.
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Здоровье
Юристы врачей РКБ имени Куватова в Уфе готовят заявление в прокуратуру
В прокуратуру представители коллектива РКБ готовят обращение. Об этом сообщает юрист медиков Тимур Уразметов.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе
Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Общество
В Тульской области выявлено 5 новых случаев коронавируса
В Тульской области у жителей Тулы, Алексина, Донского, Киреевска и Щекинского районов выявили коронавирус.
Общество
В Омской области продлевают режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Омской области, который был установлен до 12 апреля, продлевают.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Футбол
Семин: футболисты никогда не отказывались от помощи
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, комментируя ситуацию с сокращением зарплат футболистов в условиях вынужденной паузы в чемпионате из-за коронавируса, заявил, что игроки никогда не отказывались от помощи и смогут договориться.
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Общество
Скворцова рассказала, когда в России наступит пик коронавируса
Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что пандемия коронавируса пойдет на спад уже в июне. Об этом она заявила телеканалу «Россия 24».
Общество
Регионам разрешили досрочно завершить учебный год для 1–8 классов
Министерство просвещения РФ предписало регионам «обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10–11-х классов)».
Общество
На уроке православия в калужской школе пятиклассникам показали порно
Жительница Калуги пожаловалась в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «ВКонтакте», что в городском лицее №36 во время дистанционного урока «Основы православной культуры» учащиеся внезапно увидели фрагмент порновидео.
Общество
Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн
Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Здоровье
На Ставрополье выявили еще десять случаев заражения коронавирусом
В Ставропольском крае выявлены десять новых случаев заражения коронавирусом, трое в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести, все изолированы в медицинские учреждения и получают помощь в полном объеме, сообщают власти края.
Общество
Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Общество
Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом
Экономика
Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину
Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".