Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Антикоррупционный комитет проверит «Ростсельмаш» после заявления о выплате дивидендов

ФедералПрессвчера в 10:38

Госдума проверит выплату «Ростсельмашем» огромных дивидендов

Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:23

Володин поручил выяснить, откуда у компаний с господдержкой большие дивиденды

Дума ТВвчера в 08:18

Спикера Госдумы заинтересовало, почему компании, выпрашивающие господдержку, выплачивают миллиарды своим владельцам

Первое антикоррупционное СМИвчера в 09:11

В Госдуме займутся компаниями, которые получают господдержку и платят при этом дивиденды акционерам

Накануне.Ruвчера в 08:30

Володин поручил комитету Госдумы разобраться с дивидендами просящих помощь

REGNUMвчера в 08:20

В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Интерфаксвчера в 09:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Наука

Запущен сервис для интеллектуального заработка в условиях самоизоляции

Новый способ поддержки молодых ученых и научных сотрудников, сидящих на самоизоляции или оставшихся без работы из-за пандемии COVID-19 и экономических трудностей, предложили российские предприниматели.
Российская газета вчера в 10:14
Игры

Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X

CyberSport.ru 00:43
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Авто

Появились первые изображения салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 02:22
Энергетика

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 19:25
Экономика

Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию

Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас.
Газета.Ru 05:09
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Общество

Тепло придет в Россию в середине апреля

Тепло придет в Россию в середине апреля Жители Центральной России дождутся тепла в середине апреля.
Экспресс газета 05:10
Общество

В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:50
Здоровье

Юристы врачей РКБ имени Куватова в Уфе готовят заявление в прокуратуру

В прокуратуру представители коллектива РКБ готовят обращение. Об этом сообщает юрист медиков Тимур Уразметов.
ToDay News Ufa 05:26
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе

Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 06:09
Экономика

Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка

Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Вести.Ru 06:15
Общество

В Тульской области выявлено 5 новых случаев коронавируса

В Тульской области у жителей Тулы, Алексина, Донского, Киреевска и Щекинского районов выявили коронавирус.
RuNews24.ru 05:46
Общество

В Омской области продлевают режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Омской области, который был установлен до 12 апреля, продлевают.
Омск здесь 05:37
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Футбол

Семин: футболисты никогда не отказывались от помощи

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, комментируя ситуацию с сокращением зарплат футболистов в условиях вынужденной паузы в чемпионате из-за коронавируса, заявил, что игроки никогда не отказывались от помощи и смогут договориться.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес

Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 06:04
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Общество

Скворцова рассказала, когда в России наступит пик коронавируса

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что пандемия коронавируса пойдет на спад уже в июне. Об этом она заявила телеканалу «Россия 24».
RuNews24.ru 08 апреля в 05:57
Общество

Регионам разрешили досрочно завершить учебный год для 1–8 классов

Министерство просвещения РФ предписало регионам «обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10–11-х классов)».
НовостиВолгограда.ру 08 апреля в 11:36
Общество

На уроке православия в калужской школе пятиклассникам показали порно

Жительница Калуги пожаловалась в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «ВКонтакте», что в городском лицее №36 во время дистанционного урока «Основы православной культуры» учащиеся внезапно увидели фрагмент порновидео.
Инфо24 04:34
Общество

Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн

Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Известия 05:46
Здоровье

На Ставрополье выявили еще десять случаев заражения коронавирусом

В Ставропольском крае выявлены десять новых случаев заражения коронавирусом, трое в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести, все изолированы в медицинские учреждения и получают помощь в полном объеме, сообщают власти края.
Бизнес-газета 02:46
Общество

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Интерфакс 06:22
Общество

Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом

Столица на Онего 08 апреля в 08:58
Экономика

Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину

Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ростсельмаш
Российская компания
Группа компаний, производитель сельскохозяйственной техники. В состав группы входят 13 предприятий, производственные площадки находятся в четырёх странах. Выпускает технику под брендами «Rostselmash» и «Versatile». Производит полную линейку машин и технического оборудования для сельского хозяйства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное