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LiveResult.RuLiveResult.RuДепутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России

Депутат КПРФ Тамара Плетнёва обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Попова с просьбой запретить возобновление чемпионата России по футболу, которое намечено на 21 июня.
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Плетнева подтвердила, что предложила отложить чемпионат России по футболу

РИА Новости09:52

Депутат Госдумы потребовала запретить возобновление сезона в РПЛ

Sport.ru08:13

Депутат Тамара Плетнева призвала Роспотребнадзор отложить возобновление РПЛ

Sport24.ru07:03

Депутат от КПРФ Плетнева передала главе Роспотребнадзора обращение граждан, требующих отложить рестарт РПЛ

Sports.ru07:15

«Это неприемлемо». Депутат от КПРФ Плетнева призвала запретить рестарт РПЛ

Спорт-Экспресс07:15

Депутат Плетнёва потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу

Чемпионат07:08

Депутат КПРФ призвала запретить возобновление чемпионата России

Metaratings07:26
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

РИА Новости 06:38
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Общество

Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров.
ТАСС 11:49
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Армия и оружие

Кедми считает, что Россия сможет «стереть США с лица земли»

Военно-политический эксперт считает, что Соединенные Штаты не смогут атаковать КНР, так как они понимают, что Пекин поддержит Москва.
Политическая Экспертиза 11:20
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Общество

К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

Вести.Ru вчера в 13:56
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
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Здоровье

Почти 80% врачей рассказали о недоверии статистике смертности от коронавируса в России

Большинство опрошенных врачей (61%) сомневаются в достоверности официальной статистики по смертности от нового коронавируса.
Medvestnik.ru вчера в 14:49
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Политика

Трамп пригрозил закрывать социальные сети

Президент США Дональд Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
РИА Новости 08:11
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Общество

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Происшествия

На трассе под Петровском произошло еще одно смертельное ДТП

Напомним, сегодня днем в Петровском районе на 565 километре трассы «Нижний Новгород - Саратов» у села Озерки «Опель Астра» вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с грузовиком АФ-47415.
Регион 64 11:01
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Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Армия и оружие

Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США

Подводные аппараты «Посейдон» созданы специально для того, чтобы сдержать ядерную агрессию со стороны США, заявил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Московский Комсомолец 09:53
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости вчера в 08:08
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
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Общество

С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
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Общество

Евгений Куйвашев утвердил санитарную декларацию для ТЦ и кафе

Свердловское правительство утвердило форму декларации по защите населения от коронавируса, которую должны подписать каждый ресторан, торговый центр и магазин с отдельным входом для возобновления работы.
РБК Екатеринбург 10:38
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Энергетика

Чубайс назвал три фактора сохранения низких цен на нефть в будущем

Цена на нефть сохранится на низком уровне в связи с объективными факторами, считает глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК 10:25
Политика

Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
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Футбол

Еще один игрок ФК «Ростов» заболел коронавирусом

Rostov gazeta 05:56
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

В начале февраля Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США планируют ввести новые санкции в отношении проекта газопровода.
RT на русском вчера в 13:08
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Экономика

Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
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Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Ирина Шейк проводит время в квартире Брэдли Купера

Модель провела у Купера несколько часов. После этого она спустилась, чтобы забрать доставку продуктов.
News.ru 09:54
Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
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Тамара Васильевна Плетнёва
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы первого, второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов, член фракции КПРФ, член Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
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