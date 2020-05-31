Политика
News.ruВ Госдуме заподозрили ракету Crew Dragon в российском происхождении
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин прокомментировал запуск космического корабля Crew Dragon. По его словам, пока рано делать какие-либо выводы об успехе американцев, и он предположил, что ракета может быть собрана из российских комплектующих.
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с чего всё началось
Первый пилотируемый полёт США с 2011 года и первый космический полёт частной компании с людьми на борту состоялся накануне на мысе Канаверал. На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.Говорит Москва02:48
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В Госдуме заявили о российском происхождении космического корабля Crew Dragon
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