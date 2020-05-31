Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

Россия будет сохранять лидерство, подчеркнул Шерин.
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с чего всё началось

В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

Первый пилотируемый полёт США с 2011 года и первый космический полёт частной компании с людьми на борту состоялся накануне на мысе Канаверал. На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва02:48

Подробнее о событии

«Космос будет за нами»: в Госдуме заявили о возможном российском происхождении корабля Crew Dragon

ТК Звезда09:22

Российский депутат сравнил Crew Dragon с китайским автопромом

Телеканал 360°04:31

В Госдуме заявили о российском происхождении космического корабля Илона Маска

Lenta.ru08:34

В Госдуме предлагают выяснить, насколько российским является Crew Dragon

Аргументы недели08:33

В Госдуме заявили о российском происхождении космического корабля Crew Dragon

Московский Комсомолец08:02

В Госдуме заподозрили ракету Crew Dragon в российском происхождении

News.ru09:12

В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

Говорит Москва02:48
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Космос

Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

Ведомости 10:19
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Футбол

«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным

РИА Новости 01:14
Космос

В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году

Известия 05:48
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Авто

Для Hyundai Santa Fe разработан обвес в стиле туринговых болидов

Тюнинг ателье Carlex Design разработало аэродинамический обвес для Santa Fe четвертой генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 14:18
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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
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Политика

Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество

В России изменят правила приема в первый класс

Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
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Единоборства

Бернс отправил Вудли в нокдаун на UFC on ESPN 9

Бразильский боец Гилберт Бернс победил американца Тайрона Вудли в турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. Судьи приняли единогласное решение в пользу бразильца — 50-45, 50-44, 50-44.
NewInform 01:49
Энергетика

США могут проиграть в ценовой войне на рынке СПГ

Народные новости 03:48
1
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Футбол

«Урал» объявил об уходе Меркулова

«Урал» сообщил об уходе из клуба защитника Михаила Меркулова, у которого сегодня закончился срок действия контракта.
Sport24.ru 10:26
Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
2,4K
Общество

Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
1,1K
Общество

В Подмосковье устраняют последствия подтопления

На ликвидацию последствий брошены сотрудники МЧС и служб ЖКХ, воду откачивают с помощью мотопомп и вакуумных насосов.
НТВ 09:59
59
Общество

Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:08
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Происшествия

Fox: в ходе протестов в Индианаполисе погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 09:38
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Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

Известия 06:13
75
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

REGNUM 01:36
1,2K
Фигурное катание

Плющенко отправился с фигуристами в Кисловодск на автодоме

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с частью своих учеников выехал из Санкт-Петербурга в Кисловодск, где пройдёт учебно-тренировочный сбор группы.
RT на русском 08:44
Игры

Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня

Discover24 вчера в 08:20
14
Здоровье

В Свердловской области нашли ещё 265 носителей коронавируса

REGNUM 04:19
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Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
763
Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария в программе "Секрет на миллион" на НТВ заявила о своей трансгендерности.
РИА Новости 08:19
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Здоровье

Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результатах своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
ЗакC.Ру 29 мая в 07:05
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Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
76
Общество

Городские службы оперативно устраняют последствия дождей в Москве

Москва 24 06:00
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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