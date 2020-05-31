Политика
Говорит МоскваВ Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
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с чего всё началось
Первый пилотируемый полёт США с 2011 года и первый космический полёт частной компании с людьми на борту состоялся накануне на мысе Канаверал. На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.Говорит Москва02:48
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В Госдуме заявили о российском происхождении космического корабля Crew Dragon
Московский Комсомолец08:02
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Для Hyundai Santa Fe разработан обвес в стиле туринговых болидов
Тюнинг ателье Carlex Design разработало аэродинамический обвес для Santa Fe четвертой генерации.
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Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Политика
Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма
Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
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Бразильский боец Гилберт Бернс победил американца Тайрона Вудли в турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. Судьи приняли единогласное решение в пользу бразильца — 50-45, 50-44, 50-44.
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США могут проиграть в ценовой войне на рынке СПГ
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Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Футбол
«Урал» объявил об уходе Меркулова
«Урал» сообщил об уходе из клуба защитника Михаила Меркулова, у которого сегодня закончился срок действия контракта.
Sport24.ru 10:26
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Общество
В Подмосковье устраняют последствия подтопления
На ликвидацию последствий брошены сотрудники МЧС и служб ЖКХ, воду откачивают с помощью мотопомп и вакуумных насосов.
НТВ 09:59
Общество
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:08
Происшествия
Fox: в ходе протестов в Индианаполисе погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 09:38
Фигурное катание
Плющенко отправился с фигуристами в Кисловодск на автодоме
Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с частью своих учеников выехал из Санкт-Петербурга в Кисловодск, где пройдёт учебно-тренировочный сбор группы.
RT на русском 08:44
Игры
Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
Discover24 вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Политика
МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария в программе "Секрет на миллион" на НТВ заявила о своей трансгендерности.
РИА Новости 08:19
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Здоровье
Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результатах своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
ЗакC.Ру 29 мая в 07:05
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16