Первый пилотируемый полёт США с 2011 года и первый космический полёт частной компании с людьми на борту состоялся накануне на мысе Канаверал. На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.

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