Экономика
Амур.инфоВ Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов
В Государственной думе РФ депутаты отклонили законопроекты, внесенные фракциями КПРФ и «Справедливая Россия», которые касались повышения налога НДФЛ для людей с большими доходами.
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Политика
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Экономика
В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов
Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Шоу-бизнес
О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Общество
В Курганской области 31 декабря сделали выходным
Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Политика
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Общество
Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
Происшествия
Шамана Габышева оштрафовали за неповиновение полицейскому
По словам координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, в протокол сказано, что Габышев во время попытки вручить ему повестку вел себя вызывающе.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Экономика
«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково
«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково.
Происшествия
В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя
В Подмосковной деревне Никифорово нашли обезглавленное тело москвича в поле недалеко от автобусной остановки.
Космос
Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Общество
Илон Маск не рассчитал габариты Tesla Cybertruck и сбил ограждение
Американский бизнесмен и инженер Илон Маск во время посещения ресторана в Малибу на своем новом Cybertruck сбил столбик ограждения, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Космос
Выяснено происхождение полос Энцелада
Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.