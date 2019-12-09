Экономика

Амур.инфоАмур.инфоВ Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

В Государственной думе РФ депутаты отклонили законопроекты, внесенные фракциями КПРФ и «Справедливая Россия», которые касались повышения налога НДФЛ для людей с большими доходами.
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