Экономика

Амур.инфоАмур.инфоВ Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

В Государственной думе РФ депутаты отклонили законопроекты, внесенные фракциями КПРФ и «Справедливая Россия», которые касались повышения налога НДФЛ для людей с большими доходами.
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Депутаты Госдумы защитили богатых от высоких налогов

Профиль04:24

Госдума отклонила законопроекты на повышенный налог для богатых

News.ru00:33

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09 декабря в 09:06

Депутаты хотят дополнить закон о курении

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Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридус09 декабря в 17:15

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Красная весна09 декабря в 11:47

В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

Амур.инфовчера в 21:26
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Политика

Сурков назвал слова Авакова о «нормандском» саммите пьяными фантазиями

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова, о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Происшествия

У берегов Японии нашли пропавший полтора месяца назад российский катер

В Японии обнаружен пропавший российский катер, который вышел в море полтора месяца назад, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.
РБК 07:01
Политика

Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

Московский Комсомолец 04:40
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Политика

На Украине открыли дело против Порошенко за госизмену

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании минских соглашений.
ТАСС вчера в 22:04
Авто

В России создали гибридные вездеходы для суровых условий

Вездеходы оснащаются бензо-электрической или дизель-электрической силовой установкой.
Российская газета вчера в 09:00
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Общество

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения для СМИ-иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ-иноагентах.
РБК 07:14
Технологии

Microsoft изгонит пользователей с Windows 7

Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему.
Lenta.ru 07:52
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Газета.Ru 07:15
Футбол

«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Армия и оружие

Дамаск обвинил США в продаже похищенной у Сирии нефти Турции

Соединенные Штаты совершили "вооруженное покушение" на сирийские территории с целью захвата нефтяных месторождений, Вашингтон продает похищенную у Сирии нефть Турции, утверждает постпред Сирийской Арабской Республики (САР) при ООН Башар Джаафари.
Интерфакс 05:14
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

Газета.Ru 05:31
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Происшествия

Напавшего на Эллу Памфилову отправят на принудительное лечение

В ведомстве добавили, что дело уже передано в Генпрокуратуру с рекомендацией направить обвиняемого на принудительное лечение.
Газета.Ru 04:56
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Общество

Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Общество

Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»

Журнал Time назвал 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг «человеком года».
Ведомости 07:54
Общество

Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала.
REGNUM 07:43
Общество

Google назвал самые популярные мемы 2019 года

Телеканал 360° 06:48
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Телепрограмма вчера в 07:08
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 09 декабря в 18:34
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Политика

Зеленский обсудил антироссийские санкции с главой Евросовета

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским о продлении антироссийских санкций.
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Происшествия

Опоздавший на работу врач пойдет под суд из-за смерти ребенка

Врач одной из владимирских больниц предстанет перед судом после того, как из-за его опоздания на работу умер ребенок.
Вести.Ru 05:59
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