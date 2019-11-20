Экономика

МонаВистаМонаВистаВ Госдуме заявили о начале мирового экономического кризиса

Мировую экономику в ближайшем будущем ожидает тяжелейший финансовый кризис, даже тяжелее, чем был в 200 году, а факторы роста экономики в России не обсуждаются должным образом.
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Депутат Госдумы предупредил о тяжелейшем экономическом кризисе

НДН.инфо20 ноября в 18:41

В Госдуме заявили о начале мирового экономического кризиса

МонаВиста02:29

Угроза нового кризиса: России придется выживать в одиночку

Московский Комсомолец21 ноября в 11:45

Лоббист пенсионный реформы Макаров заявил о мировом экономическом кризисе

KM.ru06:49

Мир ждет экономическая катастрофа — Макаров

Дума ТВ20 ноября в 06:12

Макаров заявил о приближении тяжелейшего экономического кризиса

Парламентская газета20 ноября в 05:30

В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе

REGNUM20 ноября в 05:25
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Фигурное катание

Костомаров считает, что Загитовой и Медведевой стоит завершить карьеру

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Общество

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
RT на русском 07:19
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия 07:15
Политика

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Интерфакс вчера в 04:35
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru 21 ноября в 23:22
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 21 ноября в 05:15
Общество

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Lenta.ru 07:40
Происшествия

МВД Абхазии заявило о двух погибших в перестрелке в Сухуме

РИА Новости вчера в 11:02
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Политика

МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
Общество

Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна

Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 01:01
Политика

Путин назвал ценности, которые должны объединять россиян

Nation News сообщало: президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и призвал Кабмин и свою администрацию срочно последовать его примеру.
Народные новости 06:46
Здоровье

Геронтолог назвал признаки преждевременного старения

Существуют определенные нормативы для разных возрастных групп и, если изменения этих показателей выходят за рамки нормы и приближаются к более старшей возрастной группе, очевидно, имеет место преждевременное старение.
Вечерняя Москва 05:05
Спорт

РУСАДА захотели признать несоответствующим антидопинговому кодексу

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Lenta.ru вчера в 17:48
Политика

В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
AutoNews вчера в 08:58
Армия и оружие

В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
Военное дело вчера в 02:12
Футбол

«Ахмат» победил «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 05:53
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Известия вчера в 13:22
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

В Москве аспирант МГУ имени Ломоносова выпал из окна общежития на Воробьевых горах и погиб.
Lenta.ru вчера в 05:20
Шоу-бизнес

Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет

Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Bimru.ru 04:29
Политика

В новом правительстве Украины все понимают: мир с Россией возможен только после возврата Крыма (Гордон, Украина) (Гордон)

Дмитрий Кулеба: Искренне надеюсь, что когда-нибудь эта должность в принципе не понадобится, потому что все органы власти будут эффективно работать над интеграцией и без поддержки вице-премьера.
ИноСМИ 07:21
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери

АиФ Санкт-Петербург 07:39
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Музыка

Появилось видео «драки» Баскова с Крутым после выступления в Минске

Игорь Крутой и Николай Басков «вцепились» друг в друга на полу после проведения концерта в столице Белоруссии.
Discover24 03:15
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Киберспорт

Virtus.pro подписала epileptick1d

Вместе с Григоренко в ростер команды также вошел Виталий Save- Мельник — о подписании саппорта организация объявила 30 октября.
CyberSport.ru 07:00
Футбол

Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка

Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Lenta.ru 21 ноября в 23:50
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Андрей Макаров
Юрист
Советский и российский юрист, российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы I, II, IV, V, VI, VII созывов, член фракции «Единая Россия», председатель комитета по бюджету и налогам. Один из авторов части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
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