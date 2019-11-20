Мировую экономику в ближайшем будущем ожидает тяжелейший финансовый кризис, даже тяжелее, чем был в 200 году, а факторы роста экономики в России не обсуждаются должным образом.

В Госдуме заявили о начале мирового экономического кризиса

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Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».