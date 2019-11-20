Экономика
МонаВистаВ Госдуме заявили о начале мирового экономического кризиса
Мировую экономику в ближайшем будущем ожидает тяжелейший финансовый кризис, даже тяжелее, чем был в 200 году, а факторы роста экономики в России не обсуждаются должным образом.
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Макаров заявил о приближении тяжелейшего экономического кризиса
Парламентская газета20 ноября в 05:30
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Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
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Здоровье
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Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
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В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей
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Армия и оружие
В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
Футбол
«Ахмат» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Происшествия
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В Москве аспирант МГУ имени Ломоносова выпал из окна общежития на Воробьевых горах и погиб.
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Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
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Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Музыка
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Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».