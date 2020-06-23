Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Госдуме заявили о необходимости расширения списка моногородов

Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного.
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Денис Кравченко
Нынешний перечень из 321 моногородов сформировался еще шесть лет назад. Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного. Думаю, что их количество может вырасти на треть.
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с чего всё началось

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