В Госдуме считают необходимым увеличить количество моногородов в полтора раза — с нынешних 321 примерно до 500. Об этом «Известиям» рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике. Речь о населенных пунктах, фактически имеющих признаки монозависимости, но не получивших такой статус.

с чего всё началось

Нынешний перечень из 321 моногородов сформировался еще шесть лет назад. Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного. Думаю, что их количество может вырасти на треть.

Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного.

В Госдуме заявили о необходимости расширения списка моногородов

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