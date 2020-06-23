В Госдуме считают необходимым увеличить количество моногородов в полтора раза — с нынешних 321 примерно до 500. Об этом «Известиям» рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике. Речь о населенных пунктах, фактически имеющих признаки монозависимости, но не получивших такой статус.

с чего всё началось

Нынешний перечень из 321 моногородов сформировался еще шесть лет назад. Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного. Думаю, что их количество может вырасти на треть.

В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500. Об этом "Известиям" рассказали в комитете нижней палаты по экономполитике.

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