Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

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