Политика
РИА НовостиВ Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
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Тархан-Моурави рассказал, как «Альянсу патриотов Грузии» удалось попасть в парламент
Sputnik Грузиявчера в 11:00
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:22, Вашингтон
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Армия и оружие
МИД Ирана предостерег Турцию от военной операции в Сирии
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью новой военной операции на севере Сирии является очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности.
ФАН 05:19
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о новых вооружениях
Комментируя слова президента США Дональда Трампа о разработке нового «невероятного» оружия, кремлевский спикер отметил, что Москва опасается нового витка гонки вооружений.
Известия 05:57
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Авто
Новая Kia Optima может получить полный привод
Ходят слухи о том, что новинка может получить систему полного привода, но официального подтверждения пока нет.
FormaCar 02:30
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 05:33
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
7Дней.ру вчера в 12:00
Хоккей
СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ
Санкт-Петербург.ру вчера в 15:24
Футбол
Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Газета.Ru 03:34
Общество
Объявлены нобелевские лауреаты по физике
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу (Канада), Мишелю Майору (Швейцария) и Дидье Келоз (Швейцария) за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 06:10
Происшествия
Врачи оценили состояние ребенка, которого пыталась убить мать
Состояние мальчика, который был отправлен в больницу из-за ударов ножом от собственной матери в Набережных Челнах, оценивается как средней тяжести.
iReactor 05:01
Политика
Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка
Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала состояние российско-американских отношений.
RT на русском 01:54
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Технологии
«Фергану» исключили из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора
Сайт «Ферганы» исключен из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора.
Фергана 04:50
Кино
В Китае заблокировали мультсериал «Южный парк»
Речь идет о второй серии 23-го сезона, которая называется "Банда в Китае".
Эхо Москвы вчера в 13:31
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры
Решение Intel Intel снизила цены на процессоры девятого поколения серии Core F — на те модели, где отсутствует интегрированная графика.
CNews 02:43
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Экономика
Экс-глава «Магнита» нашла новую работу
Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
РИА Новости 04:26