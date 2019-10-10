Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии. Соответствующее заключение опубликовано на сайте нижней палаты парламента.
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Возглавляемый генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне в своем заключении на правительственный проект
 закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил, что правительство настойчиво игнорирует просьбы комитета доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.
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