с чего всё началось

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии. Соответствующее заключение опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Политика Зеленский оценил возможность встречи с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».

Армия и оружие Дональд Трамп о помощи курдам: они не помогли нам в Нормандии Объяснение своего решения не помогать курдам во время военной операции Турции дал президент США Дональд Трамп, сообщает 9 октября издание The Washington Post.

Авто Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.

Политика Зеленский рассказал о своем отношении к массовым протестам Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что не боится массовых протестов, готов уйти любой момент, "кровопролития не будет"

Происшествия Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.

Футбол Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Здоровье Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.

Происшествия Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.

Культура Умер автор серии картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев Петербургский художник Владимир Румянцев, автор серии картин "Петербургские коты" и создатель эмблемы Музея кошки, умер в Санкт-Петербурге 9 октября.

Здоровье Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Происшествия В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России» Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия».

Экономика В России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента.

Политика Путин уволил Глазьева с поста своего советника Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.

Технологии Банковские карты в РФ начнут выдавать через мессенджеры Банковские карты в РФ в ближайшее время начнут выдавать через мессенджеры.

Происшествия Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова не получала обращений по ситуации в детском саду в Таганроге, где педагога, объяснявшего детям значение фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", уволили после жалобы родителей, сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного.

Энергетика Минэнерго США прогнозирует снижение цен на нефть Снижение цен на нефть в 2020 году спрогнозировало министерство энергетики (Минэнерго) США. Доклад был размещен на сайте ведомства.

Общество Подсчитана доля мигрантов в России Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.