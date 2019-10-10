Политика
REGNUMВ Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
Читать в источнике
Оценить107
с чего всё началось
Возглавляемый генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне в своем заключении на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил, что правительство настойчиво игнорирует просьбы комитета доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Думский комитет по обороне обвинил правительство в игнорировании нужд военнослужащих
Эхо Москвывчера в 21:04
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
Общество
Когда первый рабочий день в 2020 году?
Новогодние каникулы в 2020 году продлятся восемь дней Новогодние каникулы у россиян в 2020 году продлятся 8 дней: с 1 января по 8 января.
Политика
Арестован сотрудник Пентагона, передававший секретную информацию СМИ
По версии следствия Фрез в течении двух последних лет передал журналистам пять отчетов разведки, касающихся иностранных систем вооружения, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Футбол
УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
Политика
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
Армия и оружие
Турецкая армия вошла в сирийский Телль-Абъяд
Сегодня Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции.
Политика
В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России
В Европарламенте призывают разработать эффективную стратегию борьбы с «дезинформацией» со стороны России.
Хоккей
Два очка Проворова помогли «Филадельфии» переиграть «Нью-Джерси»
«Филадельфия» переиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Дэвилз» потерпел третье поражение кряду.
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
Происшествия
Холмчанка чуть не убила сына-подростка
Утром 9 октября в Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что приемный покой ЦРБ в Холмске поступил 15-летний подросток с проникающей колото-резаной раной.
Гаджеты
Наушники Apple AirPods 3 продают по цене дорогого автомобиля
Всего два слова позволят вам сэкономить при замене наушников Apple AirPods на новые Согласно инсайдерской информации, желающие могут попробовать приобрести пластиковые запчасти наушников Apple AirPods 3, которые продает анонимный сотрудник компании, где производится грядущий аксессуар.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Культура
Косплеер из Удмуртии: «Приз на фестивале „Игромир“ стал большим, но приятным шоком»
Именно в образе Мэй из игры Overwatch Анна завоевала приз Фото: vk.com/tavernofoverwatch Девушка родилась в Глазове, где еще в довольно юном возрасте и началась ее любовь к аниме, косплею и всему остальному, что связано с этой культурой.
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Происшествия
В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов и врезался в иномарку
Трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль. В Нижнем Тагиле вчера трамвай сошел с рельсов.
Общество
Психотерапевт дала советы, как избежать выгорания на работе
Синдром эмоционального выгорания (burnout), при котором наблюдается эмоциональное и физическое истощение, а также снижение когнитивных способностей, стал известен науке в 1974 году.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Кино
«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Здоровье
Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей
По данным Минздрава, только в поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер, а также других медицинских сотрудников.
Экономика
Мутко поддержал поэтапное раскрытие эскроу-счетов
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев в июне заявлял, что в настоящее время банки не готовы к поэтапному раскрытию счетов эскроу в сфере жилищного строительства.
Футбол
Стала известна дата кубкового матча «Томи» против «Зенита»
Стали известны время и дата матча «Томи» в 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
Общество
В Екатеринбурге могут построить мусорный полигон в Шабровском
Около посёлка планируют построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг», а также мусорный полигон в 46 гектаров.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
Очевидцы выписки 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит тяжелобольная пациентка.