Политика
РБКГенерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
В датированном 9 октября документе упоминается пять раз, что различные предложения и рекомендации комитета игнорируются или проигнорированы правительством. Комитет предлагает учесть их при доработке проекта бюджета ко второму чтению.
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с чего всё началось
Возглавляемый генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне в своем заключении на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил, что правительство настойчиво игнорирует просьбы комитета доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.РБКвчера в 17:00
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