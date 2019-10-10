с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии. Среди проблем, которые перечислил депутат, - очереди на жилье, низкие зарплаты и пенсии военнослужащих.

Футбол Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020 В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.

Здоровье Доктор Мясников перечислил продукты, вызывающие развитие рака Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал вызывающие рак продукты. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».

Авто Daihatsu представит четыре мультяшных концепт-кара К автосалону в Токио компания Daihatsu подготовила необычную экспозицию. Она включает сразу четыре шоу-кара — один забавнее другого.

Политика Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".

Общество Электронную почту россиян предложили блокировать 1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.

Политика США планируют заключить валютное соглашение с Китаем Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Происшествия В МЧС назвали основную причину пожаров в жилых домах Причиной почти каждого второго пожара в жилых домах россиян является неисправная электропроводка, возгораний домов от печного отопления вдвое меньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.

Политика Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США Сенатор-республиканец США Линдси Грэм стал жертвой розыгрыша известных российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

Политика Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной» Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Авто В Сети появилась информация о Kia Seltos для России Кроссовер Kia Seltos доберется до российского рынка в первой половине 2020 года.

Спорт Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора «Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».

Здоровье Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».

Здоровье Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Армия и оружие Увеличилось количество жертв после обстрела из Сирии по городам Турции 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.

Общество Почему врачи не могут распознать признаки рака на теле человека Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач Александр Мясников, выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», отметил, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.