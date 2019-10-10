с чего всё началось

В датированном 9 октября документе упоминается пять раз, что различные предложения и рекомендации комитета игнорируются или проигнорированы правительством. Комитет предлагает учесть их при доработке проекта бюджета ко второму чтению.

Политика Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.

Происшествия Стрельба в мужском монастыре в Оренбуржье: один человек ранен На западе Оренбургской области на территории мужского монастыря вечером 9 октября была стрельба.

Экономика Регулятор впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян Лишь за 6 месяцев специалисты ЦБ РФ обнаружили 13 тысяч объявлений о покупке и продаже персональных данных.

Единоборства Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами На стенде Федерации бокса России спортсмены пригласили главу государства посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.

Экономика Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.

Армия и оружие В МИД назвали провокацией вброс о военных операциях РФ в Норвегии Официальная Москва убеждена, что подобные публикации – это попытка обосновать необходимость наращивания сил НАТО у границ России Российский МИД назвал фейком материал норвежского интернет-портала Aldrimer.

Политика МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.

Футбол Путин прокомментировал требования WADA к России Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.

Армия и оружие Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.

Гаджеты Apple удалила приложение для поиска полицейских в Гонконге Китайские государственные СМИ обвинили компанию Apple в поддержке протестующих в Гонконге.

Общество Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».

Политика Зеленский не боится Путина и Штайнмайера На вопрос журналиста, испытывает ли он страх перед Владимиром Путиным, украинский лидер ответил коротко: "Нет".

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Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.

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