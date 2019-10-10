с чего всё началось

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Энергетика Ведущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году Руководители крупнейших нефтетрейдеров в мире Trafigura, Vitol и Gunvor спрогнозировали снижение цен на нефть в 2020 году в связи с ростом предложения и замедлением спроса.

Общество Дочка Джоли превращается в копию отца Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.

Политика Зеленский назвал условие повторного роспуска Рады Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады во время своей инаугурации в мае. Досрочные выборы депутатов прошли 21 июля.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника На важное для дочери мероприятие Кирилл Сафонов прибыл вместе со своей новой семьей – с Сашей Савельевой и их малолетним сыном.

Политика Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки» Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Музыка Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».

Происшествия В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.

Происшествия Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.

Авто Kia Seltos ставит рекорды продаж Новый паркетник KIA Seltos, продажи которого стартовали 22 августа текущего года на индийском рынке, побил все рекорды по количеству принятых заказов.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.

Единоборства Путин прибыл в Нижний Новгород на форум «Россия — спортивная держава» Президент РФ Владимир Путин прибыл на стадион «Нижний Новгород», где выступит на пленарном заседании международного форума «Россия — спортивная держава».

Экономика В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.

Политика Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.

Политика В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.

Политика Путин сменил трех начальников управлений в Кремле Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Зеленский спрогнозировал итог публикации своих разговоров с Путиным В конце сентября на сайте президента Украины была размещена петиция, автор которой призвал Зеленского обнародовать стенограммы его телефонных разговоров с Путиным (согласно данным пресс-службы Кремля, Путин говорил с Зеленским 11 июля, 7 августа и 7 сентября 2019 года, в ходе разговоров обсуждались вопросы освобождения и передачи удерживавшихся на Украине и в России лиц).

Политика Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.

Общество В России могут начать штрафовать родителей курящих детей В России появилась новая законодательная инициатива, согласно которой за курение несовершеннолетних детей накажут их родителей.

Авто Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России Компания Skoda Auto представила первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.

Футбол Малком перенёс операцию и не поможет «Зениту» в этом году Как сообщает пресс-служба "Зенита", Малком будет восстанавливаться по индивидуальной программе и не поможет команде до зимней паузы.

Политика Зеленский собрал журналистов на фудкорте Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.