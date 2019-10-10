с чего всё началось

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

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