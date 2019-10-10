Политика
REGNUMВ Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
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с чего всё началось
Возглавляемый генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне в своем заключении на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил, что правительство настойчиво игнорирует просьбы комитета доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.РБКвчера в 17:00
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