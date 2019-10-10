Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК. Такую оценку Шаманов дал в заключении на проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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Возглавляемый генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне в своем заключении на правительственный проект
 закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил, что правительство настойчиво игнорирует просьбы комитета доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.
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Российский политик. Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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