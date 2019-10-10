Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК. Такую оценку Шаманов дал в заключении на проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Генерал Шаманов: потребности армии тотально игнорируются

Московский Комсомолец19:50

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

REGNUM21:41

Думский комитет по обороне обвинил правительство в игнорировании нужд военнослужащих

Эхо Москвы21:04

Генерал Шаманов: правительство не хочет слушать о проблемах военных

Красная весна22:06

В Госдуме заявили, что правительство игнорирует просьбы о поддержке военных

Коммерсантъ18:52

Генерал из Госдумы раскритиковал власти за низкие пенсии военных

URA.Ru17:45

Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

РБК17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Политика

Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
РИА Новости 11:07
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии

Евросоюз призвал Турцию «прекратить односторонние военные действия» в Сирии, так как они ставят под угрозу разгром «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России), ведут к страданиям мирных жителей и провоцируют новые потоки беженцев.
Телеканал 360° 14:36
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Происшествия

Браконьеров с икрой и наркотиками задержали на юге Сахалина

На первом стане полицейские задержали более 15 браконьеров, которые сетями ловили рыбу.
АСТВ 21:49
Общество

Поедание грибов снижает вероятность рака простаты

Популярная механика вчера в 10:51
Политика

Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял

Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
Игры

Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК

Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru 10:42
Армия и оружие

The National Interest назвал лучшие российские танки

Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
ТК Звезда 07 октября в 10:45
Кино

Звезда «Сватов» уходит из сериала

Газета.Ru 10:54
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой

На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости 18:20
Происшествия

Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника

Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.
Известия 18:44
Происшествия

В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК 19:28
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

Российская газета 13:37
Шоу-бизнес

Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»

7Дней.ру 13:30
Политика

Савченко обвинила Порошенко в том, что он «проиграл» Украину

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.
RT на русском 21:19
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия 19:19
Происшествия

На борту летевшего из Красноярска в Москву самолета умер пассажир

Лайнер авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, накануне вечером совершил вынужденную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, передает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта.
РБК 02:43
Происшествия

Неизвестный расстрелял людей у синагоги в немецком Галле

Интерфакс 07:47
Кино

Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»

Мир фантастики 12:08
Армия и оружие

Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море

Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
ИА Крыминформ 09:08
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ 05:31
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Политика

Лавров заявил о противоречивости действий США в Сирии

Действия США в Сирии полны противоречий и отражают отсутствие договороспособности у США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Rambler News Service 03:44
Киберспорт

Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard

Blizzard -- не единственная компания, которая пострадала от конфликта Китая и Гонконга.
Коммерсантъ FM 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Анатольевич Шаманов
Российский политик
Российский политик. Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное