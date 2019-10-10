с чего всё началось

Происшествия Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.

Политика Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.

Происшествия Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов В конце сентября этого года сотрудник Сбербанка продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тысяч учётных записей кредитных карт, но сейчас нет угрозы для средств клиентов, говорится в сообщении на сайте банка.

Здоровье Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.

Космос Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.

Футбол Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках» В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.

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Здоровье Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Экономика Подсчитана доля мигрантов в России По данным ООН и Всемирного банка, первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 миллионов человек.

Происшествия В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Политика В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России «Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды, в частности, и призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации», — говорится в документе.

Волейбол Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.

Общество В России могут начать наказывать родителей курящих детей Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.

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Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.

Происшествия В Саратове сотни человек ищут пропавшую 9-летнюю школьницу В Саратове по дороге в школу пропала 9-летняя девочка. На ее поиски вышли несколько сотен добровольцев и спасателей, полиция и кинологи.

Политика Путин уволил Глазьева с поста своего советника Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.

Происшествия В Нижнем Тагиле трамвай сошёл с рельсов и врезался в иномарку В Нижнем Тагиле трамвай сошёл с путей и врезался в иномарку. В аварии пострадали несколько человек.