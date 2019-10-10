с чего всё началось

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии. Соответствующее заключение опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

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Происшествия Директора рязанской УК, избившего жильца молотком, арестовали Во время ливня вода пошла в квартиру, и мужчина обратился в управляющую компанию, обслуживающую новостройку.

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