с чего всё началось

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Общество Губернатор Шумков пообещал сократить половину чиновников в Зауралье Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что считает раздутым штат чиновников в муниципалитетах Зауралья.

Здоровье Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Политика NYT: США могут разрешить некоторым своим компаниям работать с Huawei По данным издания, американский президент Дональд Трамп уже одобрил процесс начала утверждения лицензий, которые позволят нескольким избранным американским компаниям обойти запрет, наложенный на Huawei ранее властями США.

Происшествия В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.

Происшествия Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.

Политика Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате» По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.

Происшествия Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.

Энергетика Ведущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году Руководители крупнейших нефтетрейдеров в мире Trafigura, Vitol и Gunvor спрогнозировали снижение цен на нефть в 2020 году в связи с ростом предложения и замедлением спроса.

Общество Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.

Армия и оружие Лавров заявил, что РФ будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о военной операции Турции в Сирии, сказал, что Москва будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Теннис Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае Российский теннис Даниил Медведев в третьем круге на турнире в Шанхае оказался сильнее представителя Канады Вашека Поспишила.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Гаджеты Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.

Происшествия В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду строителям.

Политика Путин уволил Глазьева с должности советника Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.

Шоу-бизнес Скончалась вдова актера Анатолия Папанова Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.

Транспорт Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД Российская Госавтоинспекция и Министерство транспорта РФ прорабатывают изменения в правила дорожного движения, которые будут регламентировать использование электросамокатов, гироскутеров и моноколес на дорогах России.