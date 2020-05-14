с чего всё началось

Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в нижнюю палату парламента, следует из сообщений на сайте регулятора.

В Госдуму направили годовой отчет ЦБ за 2019 год

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