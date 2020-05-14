Экономика
Rambler News ServiceВ Госдуму направили годовой отчет Банка России за 2019 год
Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru вчера в 21:08
Происшествия
В Петербурге в больницу попала девочка-подросток, изнасилованная отцом
Как передает «Рен-ТВ», ее регулярно насиловал отец и избивала мать. По данным телеканала, девочку госпитализировали после обморока.
Росбалт 06:44
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News вчера в 06:28
Общество
Названы суммы штрафов за отсутствие маски для ярославцев
Ярославль, 14 мая 2020, 13:28 — REGNUM Жителей Ярославской области могут оштрафовать за отсутствие маски на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.
REGNUM 06:28
Кино
«Новые мутанты» выйдут 28 августа
КиноПоиск вчера в 14:07
Происшествия
Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
Кино
Актеры Назад в будущее воссоединились в онлайн-шоу
SM News вчера в 02:58
Происшествия
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
Культура
HBO Max экранизирует рассказ Стивена Кинга и Джо Хилла
Стриминговый сервис HBO Max приступил к работе над экранизацией рассказа Стивена Кинга и его сына Джо Хилла «Полный газ».
RT на русском 04:18
Единоборства
Джон Джонс, Кормье, Рейес и Нганну оценили бой Смита и Тейшейры
Два бойца топ-10 полутяжелой весовой категории Энтони Смит (#4) и Гловер Тейшейра (#8) довели бой до пятого раунда на турнире UFC в Джексонвилле 13 мая.
Allboxing.ru 00:48
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Кино
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о своем конфликте
Российская газета 06:52
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru вчера в 06:04
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы
Вести.Ru 06:23
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Сам Владимир Маркони, учёный-агроном по образованию, вёл популярное шоу CommentOut на You-Tube.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Музыка
Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»
Сегодня зрители смогут увидеть онлайн-выступления музыкальных коллективов, которые должны были участвовать в главном песенном конкурсе в этом году.
Live24 12 мая в 07:50
Киберспорт
В Fallout 76 и Conan Exiles пройдут бесплатные выходные
Мультиплеерные экшены Fallout 76 и Conan Exiles можно будет бесплатно опробовать в Steam с 14 по 18 мая.
CyberSport.ru вчера в 23:17
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Общество
В ПФР объяснили порядок получения 10 тыс. рублей для семей с детьми
Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил условия получения выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет.
Профиль 05:33
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 12 мая в 07:57
Общество
Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать на станции пассажиров без масок
Сотрудники службы контроля метрополитена Санкт-Петербурга имеют право не пускать на станции пассажиров без средств индивидуальной защиты и отказать в продаже проездного билета, сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.
ТАСС 06:53
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о проблемах со здоровьем
«СтарХит» передает слова Булановой, что ее подкосила простуда, по этой причине нужно было перенести концерт на 24 мая.
RuNews24.ru вчера в 00:20
Экономика
Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform 05:32
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50