с чего всё началось

Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В Госдуму направили годовой отчет Банка России за 2019 год

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