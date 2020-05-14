Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Госдуму направили годовой отчет Банка России за 2019 год

Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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Как отмечается
, документ отражает приоритеты регулятора и решения, которые принимались для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также развития финансового рынка страны.
RT на русском05:05

Подробнее о событии

Аксаков: отчет ЦБ фиксирует повышение устойчивости российской финансовой системы

ТАСС12:57

Азиатско-Тихоокеанский банк доказал эффективность, заявили в ЦБ

РИА Новости10:04

В Госдуму направили годовой отчет Банка России за 2019 год

Rambler News Service01:50

ЦБ направил в Госдуму отчёт за 2019 год

RT на русском05:05

Годовой отчет Банка России направлен в Госдуму

Известия01:52

Банк России направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год

Газета.Ru01:51

Глава ЦБ выступит в Госдуме с отчётом о работе Центробанка 23 июня

Парламентская газета09:24
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Вести.Ru 13:02
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Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» официально объявили об открытии

В Петербурге с 15 мая официально открываются торговые комплексы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 14:01
8
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Общество

Госдума предложила не отбирать у должников прожиточный минимум

В Госдуму внесён законопроект, который обязывает кредиторов оставлять должникам на жизнь сумму не ниже МРОТ.
SM News 05:38
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Футбол

Баринов сравнил увольнение Семина с убийством «Локомотива»

Известный болельщик «Локомотива» актер Валерий Баринов прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным и назначить на его место сербского специалиста Марко Николича.
Матч ТВ 11:23
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
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Общество

Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы

АиФ Дагестан 12:50
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
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Общество

«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
1,2K
Общество

Кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр

Второй кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы Мамаева.
Ведомости вчера в 08:34
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Происшествия

Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми

Сыктывкар, 13 мая 2020, 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми.
REGNUM вчера в 14:03
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Общество

Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе

Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
57
Игры

Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5

Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
ITZine.ru 09:11
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Транспорт

Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках

Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
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Здоровье

Владислав Шапша ответил на вопросы калужан в социальной сети

Тестируют людей с симптомами пневмонии (температура, кашель, одышка) и ее признаками по результатам КТ или рентгена.
Калужские Губернские Ведомости 10:50
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
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Игры

Crusader Kings 3 выйдет 1 сентября

Cyber.sports.ru 12:25
Происшествия

СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
Life.ru 13:29
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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек

Во всем мире от коронавируса умерли более 300 тысяч человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Дождь 14:00
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости вчера в 10:41
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Общество

Власти Кубани хотят брать с туристов деньги за обсервацию

Первый заместитель главы Краснодарского края Андрей Алексеенко считает, что попавшие в карантин туристы должны за свой счет проживать в обсерваторах.
Царьград 12:30
28
Общество

Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
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Происшествия

Присвоившая 109 млн чиновница оштрафована на 40 тысяч рублей

Невский суд оштрафовал Салову на 40 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».
News.ru 13:14
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Здоровье

Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России

Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 12:31
9
Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
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Наука

Признаки болезни Альцгеймера может вызывать вирус герпеса

Герпес может не являться возбудителем болезни Альцгеймера, однако он точно стимулирует организм к соответствующим расстройствам.
Live24 вчера в 14:43
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
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Общество

СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня 06:29
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Армия и оружие

«Оружие массового уничтожения» из США займется трансляцией энергии

Американское "оружие массового уничтожения" займется трансляцией энергии. Об этом сообщили журналисты из The Drive.
Piter.tv вчера в 08:54
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