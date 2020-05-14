Экономика

ТАССТАССВ Госдуму направили годовой отчет ЦБ за 2019 год

Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в нижнюю палату парламента, следует из сообщений на сайте регулятора.
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Годовой отчет Банка России за 2019 год отправили в Госдуму

Телеканал 360°03:35

ЦБ направил в Госдуму отчёт о своей работе за 2019 год

Life.ru03:24

В Госдуму направили годовой отчет Банка России за 2019 год

Rambler News Service01:50

Годовой отчет Банка России направлен в Госдуму

Известия01:52

Банк России направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год

Газета.Ru01:51

ЦБ направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год

РИА Новости02:25

В Госдуму направили годовой отчет ЦБ за 2019 год

ТАСС01:35
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Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
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Экономика

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
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Здоровье

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и министр здравоохранения Дагестана Джамалутдин Гаджиибрагимов посетили городские больницы Дербента и Кизляра.
Кюринские известия (сетевое издание Кюре) 01:12
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Общество

Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Экономика

Доллар растет, поскольку Пауэлл отверг отрицательные ставки

REUTERS / Thomas White Доллар продолжил рост против основных валют в четверг после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл опроверг слухи о том, что политики будут вводить отрицательные процентные ставки.
Profinance.ru 03:25
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке

На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
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Общество

Глава Гайского округа заразился коронавирусом

Глава Гайского округа Олег Папунин госпитализирован в COVID-центр, где получает необходимое лечение.
Газета Оренбуржье 02:01
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Фигурное катание

Тарасова рассказала, как относится к Родниной

РИА Новости вчера в 08:52
Кино

Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, передает РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Газета.Ru 04:02
8
Общество

В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
18
Общество

ПФР разъяснил порядок получения новой выплаты на детей

Обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) с заявлением на получение 10 000 руб. семьи с детьми могут только по предварительной записи из-за мер по борьбе с распространением коронавируса.
Право.ру 04:53
Здоровье

В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции

Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
259
Общество

Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat сообщил о банкротстве

Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации.
Российская газета 04:18
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
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Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Политика

Производство F-35 оказалось под угрозой из-за С-400

Серийному производству американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II угрожают проблемы с поставками комплектующих из Турции, которая после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» была исключена из программы создания данных самолетов, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru 04:00
Общество

Работники саратовских МУПов могут остаться без зарплаты за июнь

На зарплаты в саратовских МУПах не хватает почти полмиллиарда рублей, средства есть только на май и июнь - на авансы.
Взгляд-инфо 03:31
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Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
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Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

РБК вчера в 07:49
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Хоккей

Одна из команд Западной конференции КХЛ перейдет в Восточную

Одна команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возможно, будет переведена в Восточную.
МК-Спорт вчера в 03:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена Башарова заявила, что он душил ее беременную

Бывшая жена актера Марата Башарова заявила, что рукоприкладство в их семье началось задолго до того, как общественности стало известно о ее проблемах.
Московский Комсомолец вчера в 14:15
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Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
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Авто

BYD представит для Европы электрокар круче Tesla

В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru вчера в 09:59
Общество

Во Владимирской области выявили 45 новых случаев коронавируса

14 мая во Владимирской области лабораторно подтвердили ещё 45 случаев заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Владимир 04:12
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