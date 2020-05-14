Экономика
ТАССВ Госдуму направили годовой отчет ЦБ за 2019 год
Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в нижнюю палату парламента, следует из сообщений на сайте регулятора.
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Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Здоровье
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и министр здравоохранения Дагестана Джамалутдин Гаджиибрагимов посетили городские больницы Дербента и Кизляра.
Кюринские известия (сетевое издание Кюре) 01:12
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Экономика
Доллар растет, поскольку Пауэлл отверг отрицательные ставки
REUTERS / Thomas White Доллар продолжил рост против основных валют в четверг после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл опроверг слухи о том, что политики будут вводить отрицательные процентные ставки.
Profinance.ru 03:25
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке
На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
Общество
Глава Гайского округа заразился коронавирусом
Глава Гайского округа Олег Папунин госпитализирован в COVID-центр, где получает необходимое лечение.
Газета Оренбуржье 02:01
Фигурное катание
Тарасова рассказала, как относится к Родниной
РИА Новости вчера в 08:52
Кино
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, передает РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Газета.Ru 04:02
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Общество
ПФР разъяснил порядок получения новой выплаты на детей
Обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) с заявлением на получение 10 000 руб. семьи с детьми могут только по предварительной записи из-за мер по борьбе с распространением коронавируса.
Право.ру 04:53
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Общество
Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat сообщил о банкротстве
Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации.
Российская газета 04:18
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Политика
Производство F-35 оказалось под угрозой из-за С-400
Серийному производству американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II угрожают проблемы с поставками комплектующих из Турции, которая после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» была исключена из программы создания данных самолетов, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru 04:00
Общество
Работники саратовских МУПов могут остаться без зарплаты за июнь
На зарплаты в саратовских МУПах не хватает почти полмиллиарда рублей, средства есть только на май и июнь - на авансы.
Взгляд-инфо 03:31
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Хоккей
Одна из команд Западной конференции КХЛ перейдет в Восточную
Одна команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возможно, будет переведена в Восточную.
МК-Спорт вчера в 03:46
Шоу-бизнес
Бывшая жена Башарова заявила, что он душил ее беременную
Бывшая жена актера Марата Башарова заявила, что рукоприкладство в их семье началось задолго до того, как общественности стало известно о ее проблемах.
Московский Комсомолец вчера в 14:15
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет
В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
Авто
BYD представит для Европы электрокар круче Tesla
В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru вчера в 09:59
Общество
Во Владимирской области выявили 45 новых случаев коронавируса
14 мая во Владимирской области лабораторно подтвердили ещё 45 случаев заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Владимир 04:12