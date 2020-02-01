Политика
Газета.RuВ Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
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Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Экономика
Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
Происшествия
Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет
Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Кино
Адам Сэндлер снимет четыре новых фильма для Netflix
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Музыка
Талантливый амурчанин поборется за один миллион рублей
Главный приз вокального конкурса — один миллион рублей, сообщает портал Gazeta-bam.ru.
Политика
Лига арабских государств отвергла «сделку века» США
Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла "несправедливую" "сделку века" Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
Здоровье
Учёные узнали о сложности диагностики коронавируса
Эксперты университета Ланьчжоу получили снимки лёгких китаянки, у которой три дня назад диагностировали коронавирус.
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Теннис
Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.
Хоккей
Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Футбол
ЦСКА подписал 17-летнего защитника «Крыльев Советов»
Общество
ВОЗ признала посылки из Китая безопасными
Получение посылок или писем из Китая совершенно безопасно, заявила Всемирная организация здравоохранения 1 февраля на своей странице в Twitter.
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Культура
55-летнюю Ветлицкую не узнали поклонники
Футбол
Федун: уход С. Бакаева из «Спартака» стал неожиданным для меня
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал переход полузащитника Солтмурада Бакаева в казанский «Рубин».