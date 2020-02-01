Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
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Путин внес в Госдуму поправки к проекту о горячем питании школьников

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В Госдуму поступили инициативы Путина по горячему питанию школьников

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Путин предложил поэтапное введение горячего питания в школе

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Предложение Путина по горячему питанию в школах поступило в Госдуму

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В Думу поступили инициативы президента о бесплатном горячем питании для школьников

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Путин внес в Госдуму инициативы по организации горячего питания школьников

Парламентская газета11:10

В Госдуму поступил президентский законопроект об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием

Эхо Москвы11:31
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
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В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК 17:20
Гаджеты

На AliExpress обнаружили аналог российского защищённого планшета

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Политика

К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон

Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.
РБК 16:27
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Канадский экзоскелет высотой почти 4 м попал в Книгу рекордов Гиннесса

Экзоскелет высотой 3,96 м, созданный жителем Ванкувера Джонатаном Типпетом, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
ТАСС 30 января в 08:38
Происшествия

Из реки в Киеве выловили мужскую голову в пакете

В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».
Lenta.ru 15:16
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
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Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС 01:47
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
ТАСС 16:28
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Известия 30 января в 15:50
Футбол

Кике Сетьен: «Думаю, „Барселона“ отошла от первоначальной идеи»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о стратегии команды на предстоящие игры и важности преемственности философии клуба.
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Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Ведомости вчера в 05:13
Политика

В России назвали коронавирус биологическим оружием

По словам бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина, новый тип коронавируса 2019-nCoV является разработкой американских ученых и представляет из себя биологическое оружие против китайцев.
Ferra 10:13
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
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Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Красная весна 13:21
Политика

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости 09:45
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Семерых детей госпитализировали после посещения сауны в Перми

ТАСС 12:46
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Вести.Ru 11:52
Хоккей

Ковальчук объяснил свою результативность в «Монреале»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о причинах повышения своей результативности.
RT на русском вчера в 01:44
Футбол

«Сельта» со Смоловым уступила «Валенсии» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 17:18
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Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
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Общество

Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
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Политика

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что администрация разорвет все отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
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«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
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Тухель прокомментировал конфликт с Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал неприятный эпизод, произошедший во время замены Килиана Мбаппе.
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество

Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК вчера в 14:42
Космос

Получены самые детальные фотографии Солнца

Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.
Ин-спейс.ру 29 января в 13:04
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