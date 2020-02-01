Политика
Газета.RuВ Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
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Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Гаджеты
На AliExpress обнаружили аналог российского защищённого планшета
Политика
К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон
Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.
Наука
Канадский экзоскелет высотой почти 4 м попал в Книгу рекордов Гиннесса
Экзоскелет высотой 3,96 м, созданный жителем Ванкувера Джонатаном Типпетом, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
Происшествия
Из реки в Киеве выловили мужскую голову в пакете
В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге
Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Футбол
Кике Сетьен: «Думаю, „Барселона“ отошла от первоначальной идеи»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о стратегии команды на предстоящие игры и важности преемственности философии клуба.
Экономика
Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Политика
В России назвали коронавирус биологическим оружием
По словам бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина, новый тип коронавируса 2019-nCoV является разработкой американских ученых и представляет из себя биологическое оружие против китайцев.
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Киберспорт
Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Политика
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Хоккей
Ковальчук объяснил свою результативность в «Монреале»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о причинах повышения своей результативности.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Общество
Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что администрация разорвет все отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Футбол
Тухель прокомментировал конфликт с Мбаппе
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал неприятный эпизод, произошедший во время замены Килиана Мбаппе.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Общество
Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
Космос
Получены самые детальные фотографии Солнца
Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.