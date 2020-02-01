Политика
Газета.RuВ Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
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Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Хоккей
Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в игре против «Оттавы Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Армия и оружие
Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Космос
Физики: Жизнь могла быть перенесена с древней Земли в другие планетные системы
Пара физиков из Гарвардского университета, США, предложила новый сценарий распространения жизни во Вселенной.
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Здоровье
Все школы Тюмени закроют на карантин
Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия Тюмени приняла решение ввести карантин с 3 января во всех школах, поскольку в городе превышен порог заболеваемости ОРВИ среди детей 7-14 лет.
Общество
Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
Космос
Ученые создают космическую пыль в микроволновой печи. Для изучения звезд, планет и самой жизни
Как первая твердая материя, сформировавшаяся в ранней истории звездных систем, космическая пыль является ключом к пониманию химического происхождения звезд, планет и даже самой жизни.
Экономика
Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях
Банк "Ренессанс Кредит" повысил ставки по вкладам в рублях на 0, 2 — 0,4 процентного пункта.
Здоровье
Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам
Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Происшествия
В Кабо-Верде прошел суд над российскими моряками
Суд столицы Кабо-Верде Прая потребовал для одиннадцати российских моряков сроки от 13 до 18 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщает агентство Франс Пресс.
Происшествия
Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде
Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
Авто
Рассекретили дизайн решетки радиатора «Русского Прадо» от УАЗ
Ульяновский Автозавод продолжает патентовать детали экстерьера нового УАЗ «Патриот», также известного как «Русский Прадо».
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Космос
Российская бумажная «Корона» сядет двумя «мозгами»
Технологии
Mail.ru Group представила в России «умную» колонку «Капсула»
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Политика
Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.