Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
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Путин внес в Госдуму поправки к проекту о горячем питании школьников

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В Госдуму поступили инициативы Путина по горячему питанию школьников

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Парламентская газета11:10

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
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В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
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Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
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Ученые создают космическую пыль в микроволновой печи. Для изучения звезд, планет и самой жизни

Как первая твердая материя, сформировавшаяся в ранней истории звездных систем, космическая пыль является ключом к пониманию химического происхождения звезд, планет и даже самой жизни.
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Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
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СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
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Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

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В Кабо-Верде прошел суд над российскими моряками

Суд столицы Кабо-Верде Прая потребовал для одиннадцати российских моряков сроки от 13 до 18 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщает агентство Франс Пресс.
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Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

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Рассекретили дизайн решетки радиатора «Русского Прадо» от УАЗ

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Mail.ru Group представила в России «умную» колонку «Капсула»

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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

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