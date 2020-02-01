Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
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Путин внес в Госдуму поправки к проекту о горячем питании школьников

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