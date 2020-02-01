Политика
Газета.RuВ Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием, сообщается на сайте нижней палаты парламента.РБК12:08
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