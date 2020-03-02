Политика
РИА НовостиВ Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Он уточнил, что поправки занимают 24 страницы.
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с чего всё началось
Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно Президент приглашал к диалогу», — рассказал Председатель Государственной Думы. По его словам, всего к законопроекту об изменении Конституции поступило более 300 поправок. «Цифра постоянно уточняется», — добавил он.Государственная Дума РФ08:25
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