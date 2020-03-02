Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Он уточнил, что поправки занимают 24 страницы.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
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Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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Мария Голубкина поделилась редкими фото сына от Николая Фоменко

Коля показывает сыну и дочери другой пример, поэтому они его уважают, — рассказывала Мария Голубкина.
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Торговые переговоры ЕС и Британии стартуют в Брюсселе

По информации агентства, на первом этапе переговоров обсуждались условия Brexit, теперь же сторонам предстоит решить, как будет проходить взаимодействие между Брюсселем и Лондоном в вопросах торговли по истечении переходного периода, а именно, после 31 декабря 2020 года.
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Состоялся дебют электрического концепта Renault Morphoz

Концепт-кар Renault Morphoz был разработан на основе платформы CMF-EV, которая специально создавалась для электрокаров.
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Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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Россию на Евровидении представит группа Little Big

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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Общество

Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение

РБК 07:41
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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Известия 11:42
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.
РИА Новости 06:06
Армия и оружие

ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Комиссия Организации объединенных наций (ООН) по Сирийской Арабской Республике (САР) пришла к заключению, что воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением, сообщает Anadolu.
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БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Кино

Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»

Антонио Бандерас присоединится к Тому Холланду и Марку Уолбергу в экранизации видеоигры "Uncharted".
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Знарок отказался отвечать на вопрос о массовой драке в матче с «Динамо»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок подвел итоги стартового матча первого раунда Кубка Гагарина против столичного "Динамо".
Газета.Ru 15:16
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
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МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году

RT на русском 04:48
Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском 29 февраля в 16:32
Политика

Партия Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле

Global Look Press Правящая партия "Ликуд", возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху, лидирует на выборах в парламент.
РЕН ТВ 15:19
Общество

В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев

Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
РИА Новости 05:10
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«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
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США в 2019 г. установили рекорд нефтедобычи

Средний уровень суточного производства нефти в Соединенных Штатах по итогам 2019 года достиг рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% превышает показатели 2018 года.
Нефтегазовая вертикаль 09:36
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Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

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Февральское обновление Windows 10 снижает скорость работы устройства

Последнее обновление Windows 10, судя по многочисленным жалобам пользователей, провоцирует появление проблем в работе операционной системы.
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У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
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Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

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Коммерсантъ 11:27
Энергетика

Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года

«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.
РБК 15:10
Игры

Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня

505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Игромания.ру 11:28
Армия и оружие

Появилось видео якобы сбитого Су-24 в Сирии

Аргументы недели вчера в 05:41
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