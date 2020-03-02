В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Он уточнил, что поправки занимают 24 страницы.

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

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Общество В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".