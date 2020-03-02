Политика
РИА НовостиВ Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Он уточнил, что поправки занимают 24 страницы.
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Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Шоу-бизнес
Мария Голубкина поделилась редкими фото сына от Николая Фоменко
Коля показывает сыну и дочери другой пример, поэтому они его уважают, — рассказывала Мария Голубкина.
Общество
Торговые переговоры ЕС и Британии стартуют в Брюсселе
По информации агентства, на первом этапе переговоров обсуждались условия Brexit, теперь же сторонам предстоит решить, как будет проходить взаимодействие между Брюсселем и Лондоном в вопросах торговли по истечении переходного периода, а именно, после 31 декабря 2020 года.
Авто
Состоялся дебют электрического концепта Renault Morphoz
Концепт-кар Renault Morphoz был разработан на основе платформы CMF-EV, которая специально создавалась для электрокаров.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.
Армия и оружие
ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
Комиссия Организации объединенных наций (ООН) по Сирийской Арабской Республике (САР) пришла к заключению, что воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением, сообщает Anadolu.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Кино
Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»
Антонио Бандерас присоединится к Тому Холланду и Марку Уолбергу в экранизации видеоигры "Uncharted".
Хоккей
Знарок отказался отвечать на вопрос о массовой драке в матче с «Динамо»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок подвел итоги стартового матча первого раунда Кубка Гагарина против столичного "Динамо".
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Политика
Партия Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле
Global Look Press Правящая партия "Ликуд", возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху, лидирует на выборах в парламент.
Общество
В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев
Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
Футбол
«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса
«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Энергетика
США в 2019 г. установили рекорд нефтедобычи
Средний уровень суточного производства нефти в Соединенных Штатах по итогам 2019 года достиг рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% превышает показатели 2018 года.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Гаджеты
Февральское обновление Windows 10 снижает скорость работы устройства
Последнее обновление Windows 10, судя по многочисленным жалобам пользователей, провоцирует появление проблем в работе операционной системы.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Энергетика
Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года
«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.
Игры
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня
505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Армия и оружие