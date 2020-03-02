Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщил 2 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Путин внес упоминающую Бога поправку в законопроект о Конституции

РБК11:16

В СПЧ назвали «чудесатой» поправку об упоминании бога в Конституции

Интерфакс10:58

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

РИА Новости10:19

Путин внес поправки в Конституцию о семье, Боге и запрете отчуждения территорий

Коммерсантъ10:17

Вячеслав Володин рассказал о президентских поправках в Конституцию

Государственная Дума РФ11:13

Путин предложил закрепить в Конституции правопреемство России в отношении СССР

ТАСС11:54

Дума 10 марта рассмотрит во II чтении проект о поправке к Конституции

RT на русском10:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Футбол

Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках

Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 12:08
Происшествия

Стали известны причины драки блогера Андрея Петрова с соседом

Газета.Ru 02:07
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv 03:56
Армия и оружие

Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии

Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата.
Piter.tv 08:35
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Газета.Ru вчера в 12:56
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
BFM.ru 08:47
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости 00:22
Происшествия

Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии

РИА Новости 10:54
Футбол

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Газета.Ru 08:41
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 08:54
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Политика

Кандидата в президенты Абхазии госпитализировали в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания в понедельник доставлен в одну из больниц Сочи.
ТАСС 09:08
Происшествия

Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке

Российская газета 11:47
Шоу-бизнес

Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны

«Помню, как мы ругались с Алексом из-за того, что я всегда кормила птиц за ужином или обедом, а он говорил – мне с тобой стыдно сидеть в ресторане, когда ты кормишь птиц», - поделилась Вика в своем микроблоге.
Bimru.ru 11:03
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Политика

Украинцев обязали въезжать в Россию по загранпаспорту

Граждане Украины с 1 марта могут пересечь границу с Россией только по заграничному паспорту.
Вечерняя Москва 29 февраля в 22:56
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Политика

Ветераны приднестровского конфликта устроили митинг в Кишиневе

Сотни ветеранов конфликта в Приднестровье организовали в понедельник митинг в молдавской столице у здания правительства, они хотят добиться отставки кабмина республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:25
Происшествия

Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
РБК 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное