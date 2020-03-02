Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно Президент приглашал к диалогу», — рассказал Председатель Государственной Думы. По его словам, всего к законопроекту об изменении Конституции поступило более 300 поправок. «Цифра постоянно уточняется», — добавил он.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщил 2 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

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