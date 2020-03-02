Политика
RT на русскомВ Госдуму поступили поправки президента к проекту о Конституции
В Государственную думу поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, поправки изложены на 24 страницах.
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Технологии
Sony PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но есть ещё PlayStation 5 Pro. Цена шокирует
Согласно новым сообщениям, компания Sony выпустит в 2020 году сразу две приставки — более слабую и дешёвую PlayStation 5, а также более дорогую и мощную PlayStation 5 Pro.
Общество
В МВД предложили запретить продажу спиртного в поездах и самолетах
Ужесточение санкций против дебоширов не облегчает ситуацию на транспорте, следует ввести полный запрет на продажу алкогольных напитков в поездах дальнего следования и самолетах.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Биатлон
Шипулин отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин в Instagram отреагировал на информацию адвоката российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Политика
На парламентских выборах в Словакии победила оппозиция
После подсчёта 99,99% голосов на парламентских выборах в Словакии побеждает консервативная оппозиционная партия «Обычные люди».
Общество
Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз
Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Общество
Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца
Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Здоровье
В Германии вступил в силу закон об обязательной вакцинации против кори
Законодательство Германии с 1 марта этого года устанавливает обязательный порядок вакцинации против кори, сообщает новостное агентство Deutsche Press-Agentur.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Общество
В Башкирии уволили оскорблявшую школьницу учительницу
Кино
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Российская академия кинематографических искусств назвала номинантов на национальную премию «Ника» по итогам 2019 года.
Авто
Nissan сокращает выпуск машин в РФ
В 2019 году петербургский завод Nissan сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тыс. автомобилей.
Политика
Украина запустила государственный телеканал «Дом» для Донбасса
Украина запустила в тестовом режиме новый государственный телеканал "Дом" для вещания на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Общество
В Госдуме оценили идею введения налога на собак
С инициативой по введению налога или сбора с владельцев собак выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева.
Футбол
Клопп: если люди хотят винить Ловрена в поражении «Ливерпуля», я не могу им помочь
Если люди хотят винить Ловрена в поражении, то я не могу им помочь. Перед Деяном стояла серьёзная задача противостоять Трою Дини.
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
Политика
Глава МВД Турции назвал число прибывших в Грецию беженцев
Более 117 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции и Греции.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Экономика
Бокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов
Андрей Бокарев стал владельцем 25% акций ООО «Модум-транс» – железнодорожного грузового оператора, сообщила компания.
Музыка
На «Евровидении» Эстонию представит подопечный Киркорова
На портале эстонского государственного телерадиовещания ERR рассказали, что певец Уку Сувисте представит Эстонию на «Евровидение-2020».
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Хоккей
КХЛ не стала наказывать нападающего «Салавата» Бурмистрова
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) не стал применять санкций к форварду уфимского "Салавата Юлаева" Александру Бурмистрову, который попал шайбой в судью во время первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с омским "Авангардом", сообщается на странице КХЛ в Twitter.
Общество