Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Их направят в профильный комитет - по госстроительству и законодательству.
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Президент РФ внес поправки к законопроекту об изменении Конституции

Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно Президент приглашал к диалогу», — рассказал Председатель Государственной Думы. По его словам, всего к законопроекту об изменении Конституции поступило более 300 поправок. «Цифра постоянно уточняется», — добавил он.
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