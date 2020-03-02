Политика
ИнтерфаксПутин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Их направят в профильный комитет - по госстроительству и законодательству.
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с чего всё началось
Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно Президент приглашал к диалогу», — рассказал Председатель Государственной Думы. По его словам, всего к законопроекту об изменении Конституции поступило более 300 поправок. «Цифра постоянно уточняется», — добавил он.Государственная Дума РФвчера в 08:25
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Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
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Число погибших в Теннесси от торнадо выросло до 22
Число жертв торнадо в американской штате Теннесси возросло до 22, передаёт 3 марта CNN.
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Москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе
Тысячи фейковых сообщений о распространении коронавируса в Москве получили за последние несколько дней жители столицы в соцсетях.
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Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
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Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Политика
Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Армия и оружие
Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе
Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
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В ООН обвинили Россию в военных преступлениях в Сирии
«Действия могут быть равносильны военным преступлениям как со стороны Москвы, так и Анкары», — делает итог комиссия.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
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Больницы в России разделят на категории, как гостиницы
В Минздраве РФ предложили ранжировать поликлиники и больницы, как гостиницы.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Происшествия
СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Политика
Премьер-министр Украины снова подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке.
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Авангард» в овертайме и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Аванардом» во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей
«Йокерит» уверенно победил «Локомотив», счёт в противостоянии стал 2-0
Финский «Йокерит» на домашней площадке победил ярославский «Локомотив» во втором матче плей-офф Кубка Гагарина со счётом 5:1. Общий счёт в серии стал 2-0, следующие два матча противостояния пройдут в Ярославле.
Политика
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
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Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.