Общество

The Penza PostThe Penza PostВ Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
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В Госдуму внесен проект о возможности досрочного выхода на пенсию для родителей четырех и более детей

Агентство Москвавчера в 04:01

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Российская газетавчера в 07:27

В Госдуме предложили новое условие для досрочно выхода на пенсию

Rambler News Serviceвчера в 04:11

В ГД внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

РЕН ТВвчера в 05:19

Депутат предложил разрешить досрочный выход на пенсию гражданам с четырьмя и более детьми

Парламентская газетавчера в 04:06

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Газета.Ruвчера в 06:10

В Думу внесен законопроект о досрочной пенсии для многодетных

Общественное телевидение Россиивчера в 06:12
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