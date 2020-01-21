Общество
The Penza PostВ Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
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В Госдуму внесен проект о возможности досрочного выхода на пенсию для родителей четырех и более детей
Агентство Москвавчера в 04:01
Депутат предложил разрешить досрочный выход на пенсию гражданам с четырьмя и более детьми
Парламентская газетавчера в 04:06
В Думу внесен законопроект о досрочной пенсии для многодетных
Общественное телевидение Россиивчера в 06:12
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