Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.

В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

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