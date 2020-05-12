Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

Известия04:56

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

RT на русском02:22

В Госдуму внесли проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

РБК02:57

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Газета.Ru02:50

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Коммерсантъ03:20

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

РИА Новости02:20

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

ТАСС02:44
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Кино

Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

iReactor 09 мая в 12:32
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Общество

После заявления Путина о выплатах детям портал госуслуг упал

Родители детей от 3 до 16 лет (если 16 исполнилось до 1 июля 2020 года), получат единовременную выплату в сумме 10 000 рублей.
Om1.ru вчера в 21:30
Общество

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
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Происшествия

Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске

Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
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Происшествия

В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек

«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», - заявили в ведомстве.
Аргументы недели 01:02
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Культура

Назначен новый руководитель оркестра «Сибирь»

Является руководителем и создателем ансамбля русских народных инструментов «Сувенир».
Алтайская правда 04:23
Экономика

Российские комбайны обобрали в Казахстане

"Росспецмаш" в конце апреля обратился в правительство РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по отмене "дискриминационных условий" для российской сельхозтехники в Казахстане (письмо есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:41
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Общество

В Курганской области бессрочно продлили режим самоизоляции

В Курганской области режим обязательной самоизоляции продлили до особого распоряжения.
Коммерсантъ Челябинск 04:51
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Здоровье

В Нижегородской области выявлено 4733 случая заражения коронавирусом

Нижегородская область занимает четвертое место в стране по количеству официально зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.
АПН - Нижний Новгород вчера в 06:31
Происшествия

Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину

Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал вину, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском 05:18
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru вчера в 07:35
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Общество

Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»

Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
Adindex.ru 03:51
2
Общество

В России коронавирус за сутки подтвердился почти у 11 тыс. человек

В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 10 899 человек в 83 регионах.
Клопс 03:35
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Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за миллион долларов

Торги состоятся в Беверли-Хиллз 19 и 20 июня.
Вечерняя Москва вчера в 21:33
5
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Политика

Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая

Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Общество

Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток

Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
13
Общество

В Красноярском крае вводят масочный режим

Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим.
Городские новости. Красноярск 04:49
7
Общество

В Москве введен обязательный масочный режим

По указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая текущего года жители столицы обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах и при поездках на всех видах общественного транспорта.
Москва. Северо-Запад 03:02
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Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Армия и оружие

Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая

ВВС Индии выпустили несколько истребителей Су-30МКИ из-за появления китайских вертолетов в районе границы, неподалеку от Ладакхе, что было расценено военными как потенциальная угроза.
RuNews24.ru 04:56
7
Общество

В Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

REGNUM 02:04
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Транспорт

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ 03:43
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
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Происшествия

В Петербурге пресечен канал незаконной торговли таможенной информацией

В Петербурге пресечен канал незаконной торговли данными Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО).
Российская газета 04:55
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
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Здоровье

Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров

Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
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