В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

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