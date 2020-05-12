Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

РИА Новости07:01

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

Известия04:56

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

RT на русском02:22

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Коммерсантъ03:20

В Госдуму внесли проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

РБК02:57

Эксперт: чиновники должны нести ответственность за оскорбление граждан

Газета.Ru05:22

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

ТАСС02:44
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
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Происшествия

В Брянской области умерших пациентов с COVID-19 выросло до 29

РИА Новости 04:38
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Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Шоу-бизнес

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета 01:57
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Общество

Путин пообещал крупные выплаты малообеспеченным семьям с детьми

Меру поддержки окажут каждому ребенку в возрасте от 3 до 7 лет Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с 1 июня смогут претендовать на крупные выплаты, заявил президент России Владимир Путин.
АМИТЕЛ вчера в 11:33
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Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
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Автоспорт

Себастьян Феттель покинет «Феррари» в конце 2020 года

Немецкий гонщик выступает за «Феррари» с 2015 года и его действующий контракт с командой рассчитан до конца 2020 года — стороны, обсудив возможности дальнейшего сотрудничества, приняли решение прекратить совместную работу.
Коммерсантъ 04:54
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
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Общество

Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
25
Киберспорт

Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League

Metaratings вчера в 13:19
Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
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Шоу-бизнес

Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой

Звезды публиковали кадры с родными и близкими — в их числе была и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая показала трогательное семейное фото.
StarHit.ru вчера в 11:00
Технологии

В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
10
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
41
Армия и оружие

Последние испытания «суперохотника» Ми-28НМ пройдут до конца года

Испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года. «Суперохотник» оснастят сразу несколькими видами новых ракет.
Актуальные Новости 05:17
Общество

Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат

Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 06:12
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9).
ТАСС вчера в 23:30
4
Общество

В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия

Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
45
Политика

Трамп запретил пенсионным фондам США инвестировать в китайские акции

Инвестировать в акции китайских компаний запретил американским федеральным пенсионным фондам президент США Дональд Трамп, 12 мая сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на внутренние документы администрации президента США.
ИА Красная Весна 06:28
2
Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
2
Общество

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии.
Piter.tv 01:13
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Здоровье

В Пензенской области отчитались о выплатах медикам за март и апрель

По распоряжению Правительства России от 12 апреля 2020 года № 976-р на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с COVID-19, с апреля региону было выделено 78 млн 163,6 тыс. рублей.
Smi58.ru 05:15
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Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Газета.Ru 06:53
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Как работают Яндекс.Новости?
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