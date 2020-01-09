Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить новым пунктом.
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В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

РИА Новости03:57

Штрафы за пропаганду наркотиков предложено ужесточить

Государственная Дума РФ04:25

В Думу внесли законопроект о штрафах до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков в Сети

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Штрафы за пропаганду наркотиков в интернете защитят детей — Пискарёв

REGNUM05:45

В Госдуме оценили проект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети

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