Общество
Комсомольская правдаВ Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить новым пунктом.
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На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
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Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки.
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Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
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Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов
«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
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Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.
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Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место
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Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.
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В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
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Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Армия и оружие
Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам
Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре.
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Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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СК просит оштрафовать актрису Бочкареву за хранение наркотиков
Следствие прекратило уголовное преследование и просит Преображенский суд Москвы оштрафовать актрису Наталью Бочкареву, которую обвиняют в незаконном хранении наркотиков.
Авто
Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300
Компания Toyota готовит премьеру внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу Toyota Australia Шона Хэнли.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Происшествия
Самолет МАУ начал падать в Тегеране спустя пять минут после взлета - СМИ
Источник в Госкомиссии Украины по расследованию падения Boeing-747 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране заявил, что по предварительным данным самолет начал падать, после чего загорелся и разбился.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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Общество
Ошибка при заваривании чая превращает напиток в яд
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В Саратовской области пятилетний ребенок случайно застрелил своего отца из ружья.
Экономика
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Владелец франшизы SPAR покинул рынок. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на главу торговой сети Мушвига Абдуллаева.
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Ученые выяснили, что любители чая живут дольше остальных.