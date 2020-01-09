Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить новым пунктом.
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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

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