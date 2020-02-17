Экономика
Российская газетаВ Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Однако правительство документ не поддержало, так как нашло недостатки в финансово-экономическом обосновании документа.
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В сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде телефонного спама
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Общество
В «Газпроме» сменился главный бухгалтер
Должность зампредседателя правления, главного бухгалтера «Газпрома» с 2001 г. занимала Елена Васильева.
Здоровье
Онкобольные пожаловались на трудности с получением инвалидности
Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.
Здоровье
Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения, но при этом из них исчезнут стоматологи и психологи.
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Футбол
Челси — Манчестер Юнайтед 0:1 (Перерыв)
Сегодня, 17 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Культура
Билли Айлиш выпустила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Авто
Когда УАЗ «Патриот» второго поколения приедет к дилерам
По Сети уже давно гуляет та или иная информация о новом поколении внедорожника УАЗ «Патриот», но окончательной ясности, каким в итоге будет автомобиль, и когда он появится в продаже, до сих пор нет.
Армия и оружие
Перечислены преимущества новой перспективной российской торпеды
Кино
Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы в фиолетовый
Ранее девочка имела каре, однако сейчас же ее волосы коротко пострижены. Кроме того, она покрасила светло-русые волосы в фиолетовый цвет.
Музыка
Продюсер Максим Алейников ради «Евровидения-2020» продал квартиру и отправляет на конкурс беременную певицу
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Кино
Том Харди показал образ Карнажа из второго «Венома»
Напомним, что во второй части «Венома», который снял британский режиссер и актер Энди Серкис, зрителям впервые покажут в кино симбиота Карнажа.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Культура
Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»
Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.