Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Однако правительство документ не поддержало, так как нашло недостатки в финансово-экономическом обосновании документа.
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Пенсионерам-опекунам хотят восстановить индексации пенсий

БМ2414 февраля в 01:21

В Госдуму внесен законопроект о досрочной пенсии для лиц, которые ухаживают за родителями-инвалидами

Dislife.ru14 февраля в 02:53

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС13:29

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета12:52

В Госдуму внесен проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Московский Комсомолец12:48

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service13:48

Проект восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в ГД

Ридус12:47
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