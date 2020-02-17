Экономика
Российская газетаВ Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Однако правительство документ не поддержало, так как нашло недостатки в финансово-экономическом обосновании документа.
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В Госдуму внесен законопроект о досрочной пенсии для лиц, которые ухаживают за родителями-инвалидами
Dislife.ru14 февраля в 02:53
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