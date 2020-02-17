Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Однако правительство документ не поддержало, так как нашло недостатки в финансово-экономическом обосновании документа.
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В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Газета.Ru15:52

Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий опекунов

РИА Новости06:11

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета12:52

В Госдуму внесен проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Московский Комсомолец12:48

Проект восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в ГД

Ридус12:47

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС13:29

Госдума до конца недели рассмотрит в первом чтении проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

Агентство Москва06:02
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Общество

Телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в Москве

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РБК 15:17
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за пределами Китая коронавирусом заболели 694 человека.
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Российская газета вчера в 11:49
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В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Коммерсантъ 04:17
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На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск

В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.
Российская газета 11:22
Экономика

Выплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%

Банк ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления на 610 млн руб. или 38%.
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Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу украинского сайта «Миротворец» 17 февраля.
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Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии

«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
Известия 05:12
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»).
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«Зенит» обыграл «Кайрат» в контрольном матче

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Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

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«Челси» следит за Милинковичем-Савичем

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу.
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Смолов прокомментировал гол «Реалу»

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В Башкирии спасли провалившийся под лед табун лошадей

Табун лошадей провалился под лед в Иглинском районе Башкирии.
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Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

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Умер кинорежиссёр Георгий Шенгелая

За биографическую ленту «Пиросмани» о знаменитом грузинском художнике Шенгелая удостоился награды Международного кинофестиваля в Чикаго.
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Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус

Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
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Клопп попросил не сравнивать его с Симеоне

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Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»

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Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
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Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса

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