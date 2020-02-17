Экономика
Газета.RuВ Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Финансы
Рубль поднимается к доллару и евро
В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Экономика
Аналитики оценили влияние коронавируса на мировую экономику
Мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до июля, считают аналитики.
Экономика
Кредиты для тех, кто получает серые зарплаты, станут недоступны
Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.
Авто
В Госдуме предлагают присваивать автомобилям экологический класс
Депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову присваивать экологический класс всем автомобилям – даже тем, которые были выпущены до введения такой сегментации.
Общество
Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава американской корпорации Amazon, миллиардер и богатейший человек мира Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями.
Политика
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Общество
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Футбол
Симеоне: после ухода Коутиньо «Ливерпуль» стал только лучше
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о противостоянии с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Политика
Действие украинских внутренних паспортов сохранится в России после 1 марта
Россия сохранит действие внутренних паспортов Украины на своей территории после 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Политика
Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
Политика
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»
Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
Здоровье
Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме
В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Происшествия
Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, которого подозревали в получении «незаконной надбавки к пенсии» в размере 1,5 тысяч рублей.
Недвижимость
Стоимость квадратного метра хотят зафиксировать на Сахалине
Власти Сахалинской области планируют зафиксировать стоимость кв метра жилья в рамках «Дальневосточной ипотеки».
Экономика
Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса
Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.
Экономика
ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами.
Футбол
Смолов прокомментировал свой гол в ворота «Реала»
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Общество
Сайт госуслуг предложили использовать для продажи алкоголя в интернете
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и профильным ведомствам с предложением использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг, чтобы покупатели могли подверждать свой возраст при покупке алкоголя, передает "Известия".
Кино