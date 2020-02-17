Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

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