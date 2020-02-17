Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
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В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета12:52

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Газета.Ru15:52

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС13:29

В Госдуму внесен проект об индексации пенсии работающим пенсионерам

Коммерсантъ19:45

Проект восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в ГД

Ридус12:47

Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий опекунов

РИА Новости06:11

Госдума до конца недели рассмотрит в первом чтении проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

Агентство Москва06:02
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Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

РИА Новости 15 февраля в 17:36
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
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Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Российская газета 17:48
Финансы

Рубль поднимается к доллару и евро

В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:06
Происшествия

«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

Газета.Ru 13:50
Экономика

Аналитики оценили влияние коронавируса на мировую экономику

Мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до июля, считают аналитики.
Известия 18:58
Экономика

Кредиты для тех, кто получает серые зарплаты, станут недоступны

Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.
Парламентская газета 06:04
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В Госдуме предлагают присваивать автомобилям экологический класс

Депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову присваивать экологический класс всем автомобилям – даже тем, которые были выпущены до введения такой сегментации.
Автоновости дня 00:35
Общество

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава американской корпорации Amazon, миллиардер и богатейший человек мира Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями.
Известия 16:37
Политика

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Известия 17:58
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Lenta.ru 15:52
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Lenta.ru 14:33
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости вчера в 05:14
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
Футбол

Симеоне: после ухода Коутиньо «Ливерпуль» стал только лучше

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о противостоянии с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Газета.Ru 19:00
Политика

Действие украинских внутренних паспортов сохранится в России после 1 марта

Россия сохранит действие внутренних паспортов Украины на своей территории после 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
RT на русском 19:47
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Политика

Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
РБК 15 февраля в 13:49
Политика

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»

Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
Эхо Москвы 13:00
Здоровье

Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме

В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.
Znak.com 15:40
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12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
ГлобалМСК.ру 07:56
Происшествия

Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, которого подозревали в получении «незаконной надбавки к пенсии» в размере 1,5 тысяч рублей.
Новая газета 12:08
Недвижимость

Стоимость квадратного метра хотят зафиксировать на Сахалине

Власти Сахалинской области планируют зафиксировать стоимость кв метра жилья в рамках «Дальневосточной ипотеки».
EastRussia 04:09
Экономика

Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса

Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.
Известия 20:13
Экономика

ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами.
Коммерсантъ 17:59
Футбол

Смолов прокомментировал свой гол в ворота «Реала»

РИА Новости 00:39
Кино

Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Культуромания 05:27
Общество

Сайт госуслуг предложили использовать для продажи алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и профильным ведомствам с предложением использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг, чтобы покупатели могли подверждать свой возраст при покупке алкоголя, передает "Известия".
Газета.Ru 13:38
Кино

Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»

Peterburg2.ru 12:28
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