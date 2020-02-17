Экономика
Российская газетаВ Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Однако правительство документ не поддержало, так как нашло недостатки в финансово-экономическом обосновании документа.
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Общество
В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети, узнали «Известия».
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступны несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Здоровье
В Архангельской области объявили карантин по гриппу и ОРВИ
Карантин по гриппу и ОРВИ в понедельник объявлен в Архангельской области, рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий, школы будут закрывать при отсутствии более 20% детей.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1696
Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1696.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро показала стройные ноги
В кадре Климова повторила образ Мэрилин Монро, пишет storinka.com.ua.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Экономика
Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму
В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.
Армия и оружие
Совместные учения десантников РФ и Белоруссии стартовали под Псковом
Заместитель командира псковского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Роман Самохин сообщил о начале совместных российско-белорусских учений под Псковом, которые продлятся с 18 по 21 февраля.
Политика
Трюдо пообещал мирно решить вопрос с протестующими индейцами в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал решить мирным путем ситуацию с протестами индейцев против строительства газопровода Coastal GasLink, сообщает пресс-служба главы канадского правительства.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Футбол
Клопп попросил не сравнивать его с Симеоне
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу Диего Симеоне, который является наставником мадридского «Атлетико».
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Биатлон
Старых стартует последней в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на гонку 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых будет стартовать последней под 100-м номером.
Политика
Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай
Двигатели производит американская компания «General Electric Co.» Власти США рассматривают возможность прекращения поставок авиационных двигателей в КНР, сообщает «РБК».
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Происшествия
В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку
Восьмилетнюю девочку, которая пропала после ухода из дома утром в понедельник во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, а затем разыскивалась полицией и волонтерами, найдена в торговом центре, ее передали родителям, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Игры
СМИ: «королевская битва» в Call of Duty: Modern Warfare выйдет не раньше марта
Релиз «королевской битвы» в Call of Duty: Modern Warfare состоится в начале марта.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Экономика
Аналитики оценили влияние коронавируса на мировую экономику
Мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до июля, считают аналитики.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Экономика
Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса
Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.