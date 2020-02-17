Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Однако правительство документ не поддержало, так как нашло недостатки в финансово-экономическом обосновании документа.

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Общество В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети, узнали «Известия».

Шоу-бизнес Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.

Здоровье В Архангельской области объявили карантин по гриппу и ОРВИ Карантин по гриппу и ОРВИ в понедельник объявлен в Архангельской области, рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий, школы будут закрывать при отсутствии более 20% детей.

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Общество Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».

Происшествия Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.

Происшествия В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку Восьмилетнюю девочку, которая пропала после ухода из дома утром в понедельник во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, а затем разыскивалась полицией и волонтерами, найдена в торговом центре, ее передали родителям, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Политика Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.