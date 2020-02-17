Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Однако правительство документ не поддержало, так как нашло недостатки в финансово-экономическом обосновании документа.
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В Госдуму внесен проект об индексации пенсии работающим пенсионерам

Коммерсантъ19:45

Госдума до конца недели рассмотрит в первом чтении проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

Агентство Москва06:02

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС13:29

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета12:52

Проект восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в ГД

Ридус12:47

Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий опекунов

РИА Новости06:11

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Газета.Ru15:52
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