Мы считаем, что это наказание должно быть достаточно жестким, потому что у нас много случаев, когда покидают больницы, покидают карантин, начинают ходить по магазинам и салонам, родственникам, знакомым, наносят вред здоровью тех, кто рядом.

В Госдуму внесен законопроект о наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, передает ТАСС . В комитете по госстроительству и законодательству сообщили, что законопроект касается случаев, повлекших по неосторожности массовое заболевание граждан.

Законопроект о наказании за нарушение карантина внесен в Госдуму

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