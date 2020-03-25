Коронавирус

ЗакC.РуЗакC.РуЗаконопроект о наказании за нарушение карантина внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, передает ТАСС . В комитете по госстроительству и законодательству сообщили, что законопроект касается случаев, повлекших по неосторожности массовое заболевание граждан.
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Вячеслав Володин
Мы считаем, что это наказание должно быть достаточно жестким, потому что у нас много случаев, когда покидают больницы, покидают карантин, начинают ходить по магазинам и салонам, родственникам, знакомым, наносят вред здоровью тех, кто рядом.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM 05:48

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